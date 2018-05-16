Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Бойовики Вагнера
У випуску новин за 16 травня станом на 10:00 – за минулу добу Україна втратила одного свого захисника, ще двоє поранені. Вороги на Донбасі отримують поповнення, бойовики групи Вагнера їдуть у Донецьк.
Також у випуску:
Трамп готується до зустрічі з Кім Чен Ином.
Керівника "РИА Новости Украина" Вишинського етапують в Херсон.
Палестина відкликала свого представника зі США.
Джерело: 24 Канал
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