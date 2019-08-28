Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Чрезвычайная климатическая ситуация на планете

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 10:00 – российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Вследствие обстрелов один военный получил ранение. На планете чрезвычайная климатическая ситуация. Об этом объявила Организация объединенных наций. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, июль 2019 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Также в выпуске: Столицу Испании затопило. Руководительнице министерства здравоохранения Януковиче Раисе Богатыревой должны избрать меру пресечения. Владимир Зеленский решил собрать "Слуг народа" на закрытое совещание.

Источник: 24 канал