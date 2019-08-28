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      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Надзвичайна кліматична ситуація на планеті

      Випуск новин 17

      У випуску новин за 28 серпня станом на 10:00 – російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Внаслідок обстрілів один військовий зазнав поранення. На планеті надзвичайна кліматична ситуація. Про це оголосила Організація об'єднаних націй. За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, липень 2019 року став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень.

      Також у випуску:

      Столицю Іспанії затопило. 

      Очільниці міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій мають обрати запобіжний захід.

      Володимир Зеленський вирішив зібрати "Слуг народу" на закриту нараду.

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      Теги: Війна на Донбасі ООН клімат Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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