Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Дело Балуха
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 10:00 –двое украинских защитников ранены. Боевики 28 раз нарушали тишину на Донбассе. В Симферополе сегодня будут судить украинского политзаключенного Владимира Балуха.
Также в выпуске:
Более 1300 человек заболели за прошедшую неделю.
Украинская поместная праволсавна церковь может получить автокефалию уже в июле.
В НАБУ уже избрали новый состав участников Совета общественного контроля.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии