Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Справа Балуха
У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 –двоє українських захисників поранені. Бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі. У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.
Також у випуску:
Понад 1300 людей захворіли на за минулий тиждень.
Українська помісна праволсавна церква може отримати автокефалію вже у липні.
До НАБУ вже обрали новий склад учасників Ради громадського контролю.
Джерело: 24 Канал
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