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укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Справа Балуха

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 –двоє українських захисників поранені. Бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі. У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.

Також у випуску:

Понад 1300 людей захворіли на за минулий тиждень.

Українська помісна праволсавна церква може отримати автокефалію вже у липні.

До НАБУ вже обрали новий склад учасників Ради громадського контролю.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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