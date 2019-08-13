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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Кандидат на должность министра гумполитики

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 10:00 – один украинский военнослужащий ранен за прошедшие сутки на фронте. Боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии, несмотря на договоренность о прекращении огня. В "Слуге народа" назвали вероятного главу Министерства гуманитарной политики. Им может стать медиа-предприниматель Владимир Бородянский.

      Также в выпуске:

      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал неподалеку от оккупированного Луганска новейшую российскую технику. В Украине такой никогда не было.

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры из-за критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.

      Из старого берлинского аэропорта, что на окраине немецкой столицы, хотят сделать центр городской проституции. С таким предложением выступил мэр берлинского округа.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Слуга народа Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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