Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Кандидат на должность министра гумполитики

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 10:00 – один украинский военнослужащий ранен за прошедшие сутки на фронте. Боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии, несмотря на договоренность о прекращении огня. В "Слуге народа" назвали вероятного главу Министерства гуманитарной политики. Им может стать медиа-предприниматель Владимир Бородянский.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры из-за критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.

Из старого берлинского аэропорта, что на окраине немецкой столицы, хотят сделать центр городской проституции. С таким предложением выступил мэр берлинского округа.