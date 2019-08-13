Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Кандидат на посаду міністра гуманітарної політики

У випуску новин за 13 вересня станом на 10:00 – одного українського військового поранено минулої доби на східному фронті. Бойовики десять разів обстріляли позиції української армії, попри домовленість про припинення вогню. В "Слузі народу" назвали ймовірного очільника Міністерства гуманітарної політики. Ним може стати медіа-підприємець Володимир Бородянський.

Також у випуску: Безпілотник ОБСЄ зафіксував неподалік окупованого Луганська новітню російську техніку. В Україні такої ніколи не було. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО. Зі старого берлінського аеропорта, що на окраїні німецької столиці, хочуть зробити центр міської проституції. З такою пропозицією виступив мер берлінського округу.

Джерело: 24 канал