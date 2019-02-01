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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Непогода в США

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей по 1 февраля по состоянию на 10:00 – поселок Кряковка на Донбассе уже вторые сутки под минометным огнем врага, по окрестностям населенного пункта боевики лупят из минометов 82-миллиметрового калибра. На Среднем Западе США стремительно растет количество жертв аномальных морозов – по меньшей мере, 20 погибших. Там сейчас холоднее, чем на Северном полюсе.

      Также в выпуске:

      Военнопленные моряки, которых перевели из больницы в СИЗО, пожаловались на состояние здоровья.

      Мясной скандал в Польше: испорченная говядина от туда попала в 11 стран Евросоюза.

      Мирные договоренности для решения кризиса в Венесуэле будут разрабатываться в Евросоюзе, там проанонсировали создание контактной группы экспертов.

      Теги: Жертвы Погода Выпуск новостей Война на Донбассе Новости США
      Источник: 24 канал
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