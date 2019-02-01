Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Непогода в США

В выпуске новостей по 1 февраля по состоянию на 10:00 – поселок Кряковка на Донбассе уже вторые сутки под минометным огнем врага, по окрестностям населенного пункта боевики лупят из минометов 82-миллиметрового калибра. На Среднем Западе США стремительно растет количество жертв аномальных морозов – по меньшей мере, 20 погибших. Там сейчас холоднее, чем на Северном полюсе.

Также в выпуске: Военнопленные моряки, которых перевели из больницы в СИЗО, пожаловались на состояние здоровья. Мясной скандал в Польше: испорченная говядина от туда попала в 11 стран Евросоюза. Мирные договоренности для решения кризиса в Венесуэле будут разрабатываться в Евросоюзе, там проанонсировали создание контактной группы экспертов.