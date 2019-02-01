Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Негода в США

У випуску новин за 1 лютого станом на 10:00 – селище Кряківка на Донбасі вже другу добу під мінометним вогнем ворога, по околицях населеного пункту бойовики гатять з мінометів 82-міліметрового калібру. На Середньому Заході США стрімко зростає кількість жертв аномальних морозів –щонайменше, 20 загиблих. Там зараз холодніше, ніж на Північному полюсі.

Також у випуску: Військовополонені моряки, яких перевели з лікарні у СІЗО, поскаржились на стан здоров'я. М'ясний скандал у Польщі: тамтешня зіпсована яловичина потрапила до 11 країн Євросоюзу. Мирні домовленості для вирішення кризи у Венесуеллі розроблятимуть у Єврособюзі, там проанонсували створення контактної групи експертів.