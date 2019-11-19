Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Незаконная государственная охрана Богдана

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 10:00 – в это время обстрелы на фронте не прекращаются. Один военный на Приазовье получил ранение. Боевики начали активно применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Председатель Офиса Президента Андрей Богдан незаконно получил от Владимира Зеленского государственную охрану. Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги".

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