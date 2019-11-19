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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Незаконная государственная охрана Богдана

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 10:00 – в это время обстрелы на фронте не прекращаются. Один военный на Приазовье получил ранение. Боевики начали активно применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Председатель Офиса Президента Андрей Богдан незаконно получил от Владимира Зеленского государственную охрану. Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги".

      Также в выпуске:

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      Теги: Андрей Богдан Офіс Президента Война на Донбассе Выпуск новостей
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