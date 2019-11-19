Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Незаконна державна охорона Богдана

У випуску новин за 19 листопада станом на 10:00 – тим часом обстріли на фронті не припиняються. Один військовий на Приазов'ї зазнав поранення. Бойовики почали активніше застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Голова Офісу Президента Андрій БОгдан незаконно отримав від Володимира Зеленського державну охорону. Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші".

Також у випуску: В одній із військових частин на Львівщині, що у місті Старичі Яворівського району, сталася серйозна пожежа. Через вогонь загинув офіцер. Головному радикалу Олегові Ляшку сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Судове засідання призначили на 14 годину в Бориспільському суді. У Тбілісі поліція розігнала мітингувальників, які блокували вхід до парламенту. Є потерпілі та затримані.