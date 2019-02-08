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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Переименование Днепропетровской области

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 10:00 – за прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Ни один украинский воин не пострадал, зато одного оккупанта уничтожили, еще трое – ранены. Нардепы поддержали переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Теперь это решение направят в Конституционный суд на экспертизу.

      Также в выпуске:

      Во Львове 18 февраля проведут массовую вакцинацию школьников.

      Пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко на авто въехал в полицейских.

      Российские ГРУшники пытались "Новичком" отравить болгарского предпринимателя.

      Британские криминалисты идентифицировали тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Верховная Рада Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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