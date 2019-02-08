Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Переименование Днепропетровской области

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 10:00 – за прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Ни один украинский воин не пострадал, зато одного оккупанта уничтожили, еще трое – ранены. Нардепы поддержали переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Теперь это решение направят в Конституционный суд на экспертизу.

Также в выпуске: Во Львове 18 февраля проведут массовую вакцинацию школьников. Пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко на авто въехал в полицейских. Российские ГРУшники пытались "Новичком" отравить болгарского предпринимателя. Британские криминалисты идентифицировали тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.