Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Перейменування Дніпропетровської області
У випуску новин за 8 лютого станом на 10:00 – минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Жоден український воїн не постраждав, натомість одного окупанта знищено, ще трьох – поранено. Нардепи підтримали перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Тепер це рішення направлять до Конституційного суду на експертизу.
Також у випуску:
УЛьвові 18 лютого проведуть масову вакцинацію школярів.
П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських.
Російські ГРУшники намагалися "Новічком" отруїти болгарського підприємця.
Британські криміналісти ідентифікували тіло аргентинського футболіста Еміліано Сали.
Джерело: 24 канал
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