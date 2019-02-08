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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Перейменування Дніпропетровської області

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 лютого станом на 10:00 – минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Жоден український воїн не постраждав, натомість одного окупанта знищено, ще трьох – поранено. Нардепи підтримали перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Тепер це рішення направлять до Конституційного суду на експертизу.

      Також у випуску:

      УЛьвові 18 лютого проведуть масову вакцинацію школярів.

      П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських.

      Російські ГРУшники намагалися "Новічком" отруїти болгарського підприємця.

      Британські криміналісти ідентифікували тіло аргентинського футболіста Еміліано Сали.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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