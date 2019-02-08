Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Перейменування Дніпропетровської області

У випуску новин за 8 лютого станом на 10:00 – минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Жоден український воїн не постраждав, натомість одного окупанта знищено, ще трьох – поранено. Нардепи підтримали перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Тепер це рішення направлять до Конституційного суду на експертизу.

Також у випуску: УЛьвові 18 лютого проведуть масову вакцинацію школярів. П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських. Російські ГРУшники намагалися "Новічком" отруїти болгарського підприємця. Британські криміналісти ідентифікували тіло аргентинського футболіста Еміліано Сали.