Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Снегопады в Украине

В выпуске новостей за 12 декабря, по состоянию на 10:00 на Донбассе обстрелы со стороны противника не прекращаются, штаб ООС зафиксировал 11 атак. Двое украинских военных ранены. На Украину надвигается холодный циклон с сильными снегопадами. Синоптики предупреждают о сильных осадках, метели, гололедице и налипании мокрого снега почти по всей территории Украины.

Также в выпуске: По меньшей мере три человека погибли и 12 ранены в Страсбурге в результате нападения злоумышленника. Масси Найем призывает людей выходить на Майдан из-за решения судей о восстановлении на должности руководителя ДФС скандального Романа Насирова. Украинские моряки на допросах не признают вины. Вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.