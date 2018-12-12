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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ
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      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Снігопади в Україні

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 10:00 – на Донбасі обстріли з боку ворога не припиняються, штаб ООС зафіксував 11 атак. Двоє українських військових поранено. На Україну насувається холодний циклон із сильними снігопадами. Синоптики попереджають про сильні опади, хуртовину, ожеледицю та налипання мокрого снігу майже по всій території України.

      Також у випуску:

      Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі внаслідок нападу зловмисника.

      Масі Найєм закликай людей виходити на Майдан через рішення суддів про поновлення на посаді керівника ДФС скандального Романа Насірова.

      Українські моряки на допитах не визнають провини.

      Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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