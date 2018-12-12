Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Снігопади в Україні

У випуску новин за 12 грудня станом на 10:00 – на Донбасі обстріли з боку ворога не припиняються, штаб ООС зафіксував 11 атак. Двоє українських військових поранено. На Україну насувається холодний циклон із сильними снігопадами. Синоптики попереджають про сильні опади, хуртовину, ожеледицю та налипання мокрого снігу майже по всій території України.

Також у випуску: Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі внаслідок нападу зловмисника. Масі Найєм закликай людей виходити на Майдан через рішення суддів про поновлення на посаді керівника ДФС скандального Романа Насірова. Українські моряки на допитах не визнають провини. Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.