Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Спасательные работы в Болоньи

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из запрещенного вооружения. Особенно активным враг был возле Авдеевки и Гнутово. Пожар возле аэропорта итальянского города Болонья уже потушили, но спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших уже более 100, двое людей погибли.

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