Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Рятувальні роботи у Болоньї

У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі із забороненого озброєння. Особливо активним ворог був біля Авдіївки і Гнутового. Пожежу біля аеропорту італійського міста Болонья вже загасили, але рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих уже понад 100, двоє людей загинули.

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