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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Рятувальні роботи у Болоньї

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі із забороненого озброєння. Особливо активним ворог був біля Авдіївки і Гнутового. Пожежу біля аеропорту італійського міста Болонья вже загасили, але рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих уже понад 100, двоє людей загинули.

Також у випуску:

У Києві зловмисники розстріляли автомобіль та викрали з нього кошти: поліція повідомила, що сума становила не два мільйони, як говорили раніше, а леше сто тисяч гривень.

Тренер з тхеквондо жорстоко побив жінку на вулиці.

Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи.

Британці вимагатимуть екстрадиції з Росії підозрюваних у справі з "Новачком".

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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