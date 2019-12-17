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      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Встреча в Минске

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске за 17 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Новый режим тишины, список обмена пленных и новые участки разведение сил. Об этом будут говорить на предстоящей встрече в Минске, которая запланирована на завтра. Об этом рассказал Министр иностранных дел Пристайко.

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      Теги: Война на Донбассе Минские договоренности Выпуск новостей
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