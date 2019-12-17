Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Встреча в Минске

В выпуске за 17 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Новый режим тишины, список обмена пленных и новые участки разведение сил. Об этом будут говорить на предстоящей встрече в Минске, которая запланирована на завтра. Об этом рассказал Министр иностранных дел Пристайко.

Также в выпуске: Украинцы уже начали покупать новогодние елки: что следует знать перед покупкой. Новые детали по делу об убийстве Шеремета. Над чем будет работать Рада в течение этой пленарной недели.