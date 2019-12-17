Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Зустріч у Мінську

У випуску новин за 17 грудня станом на 10:00 – минулої доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий отримав поранення. Новий режим тиші, список обміну полонених та нові ділянки розведення сил. Про це говоритимуть на майбутній зустрічі у Мінську, яка запланована на завтра. Про це розповів Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Також у випуску: Українці вже почали купувати новорічні ялинки: що варто знати перед купівлею. Нові деталі у справі щодо вбивства Шеремета. Над чим працюватиме Рада протягом цього пленарного тижня.