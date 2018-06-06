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Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон об Антикоррупционном суде

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на Донбассе трое украинских защитников ранены, всех госпитализировали и оказывают необходимую помощь, оккупанты 31 раз открывали огонь по нашим позициям. В ВР начинается пленарное заседание, народные депутаты продолжат рассматривать закон об Антикоррупционном суде.

Также в выпуске:

СБУ открыла дело за обнародование "Списка 47".

В Чернобыльской зоне горят очаги леса.

Жители Мариуполя вышли на экологический митинг.

Теги: Война на Донбассе Верховная Рада Антикоррупционный суд Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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