Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон об Антикоррупционном суде

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на Донбассе трое украинских защитников ранены, всех госпитализировали и оказывают необходимую помощь, оккупанты 31 раз открывали огонь по нашим позициям. В ВР начинается пленарное заседание, народные депутаты продолжат рассматривать закон об Антикоррупционном суде.

Также в выпуске: СБУ открыла дело за обнародование "Списка 47". В Чернобыльской зоне горят очаги леса. Жители Мариуполя вышли на экологический митинг.