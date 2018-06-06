Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон об Антикоррупционном суде
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на Донбассе трое украинских защитников ранены, всех госпитализировали и оказывают необходимую помощь, оккупанты 31 раз открывали огонь по нашим позициям. В ВР начинается пленарное заседание, народные депутаты продолжат рассматривать закон об Антикоррупционном суде.
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Источник: 24 Канал
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