Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Закон про Антикорупційний суд
У випуску новин за 6 червня станом на 10:00 – троє українських захисників поранено минулої доби на Донбасі, усіх госпіталізували та надають необхідну допомогу, окупанти 31 раз відкривали вогонь по наших позиціях. У ВР розпочинається пленарне засідання, народні депутати продовжать розглядати закон про Антикорупційний суд.
Також у випуску:
СБУ відкрила справу через оприлюднення "Списку 47".
У Чорнобильській зоні горять осередки лісу.
Жителі Маріуполя вийшли на екологічний мітинг.
Джерело: 24 Канал
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