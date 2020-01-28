Выпуск новостей за 10:00: Скандал из-за российского сериала. Мигранты во Франции

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 10:00 – госпитальер Ярина Черногуз и ее подруга-волонтер ехали рейсовым автобусом из Луцка в Киев. Девушки просили выключить российский фильм, который показывали в салоне. Водитель отказался это сделать. В итоге, пассажиры вышли из автобуса среди трассы. Во Франции полиция начала выселять мигрантов, которые незаконно поселились в палаточном городке.

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