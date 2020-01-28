12:01
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей за 10:00: Скандал из-за российского сериала. Мигранты во Франции

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 10:00 – госпитальер Ярина Черногуз и ее подруга-волонтер ехали рейсовым автобусом из Луцка в Киев. Девушки просили выключить российский фильм, который показывали в салоне. Водитель отказался это сделать. В итоге, пассажиры вышли из автобуса среди трассы. Во Франции полиция начала выселять мигрантов, которые незаконно поселились в палаточном городке.

      Также в выпуске:

      Суд отправил под домашний арест Виктора Федорчака, бывшего руководителя ГСЧС Одесской области. Его подозревают в служебной халатности, ведь именно при нем Одесса не смогла справиться с четырьмя масштабными пожарами, в которых погибли более 30 человек.

      Коронавирус продолжает распространяться по планете. Инфекция поразила более четырех тысяч человек. Более 100 заболевших скончались.

      Украинские разведчики захватили в плен 28-летнего пророссийского наемника на Донбассе. Он подорвался на минном заграждении, которое установили сами оккупанты. Наемнику оказали медицинскую помощь и допрашивают.

      Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      сегодня
      46952
      Теги: Российская пропаганда Скандал Новости Франции Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 3
      сегодня , 08:33 Об очередном разведении войск, или тени Давоса над Донбассом
      Дмитро Снєгирьов 270
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      557
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      110
      сегодня , 08:07 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 2071
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук