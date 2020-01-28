Випуск новин за 10:00: Скандал через російський серіал. Мігранти у Франції

У випуску новин за 28 січня станом на 10:00 – госпітальєрка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка їхали рейсовим автобусом із Луцька до Києва. Дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні. Водій відмовився це зробити. Врешті, пасажирки вийшли з автобусу посеред траси. У Франції поліція почала виселяти мігрантів, які незаконно оселилися у наметовому містечку.

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