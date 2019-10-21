Выпуск новостей за 10:00: Скандал с выступлением "Квартала" про Гонтареву. Миссия МВФ

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 10:00 – в шоу "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Кошевой и национальный хор имени Веревки спели песню-пародию "Горела хата" под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала". Международный валютный фонд вернется в Украину. Повторный визит состоится через две недели.

Также в выпуске: В США требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Глава правительства Алексей Гончарук в своем видеоблоге сообщил, что Международный валютный фонд вернется в Украину. Очередные сутки на Востоке прошли без потерь, но под обстрелами. Пророссийские боевики продолжают стрелять по населенным пунктам из стрелкового оружия и гранатометов.