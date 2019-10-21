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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 10:00: Скандал з виступом "Кварталу" про Гонтареву. Місія МВФ

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 жовтня станом на 10:00 – шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Кошовий та національний хор імені Верьовки заспівали пісню-пародію "Горіла хата" під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала". Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну. Повторний візит відбудеться за два тижні.

      Також у випуску:

      У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      Очільник уряду Олексій Гончарук у своєму відеоблозі повідомив, що Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну.

      Чергова доба на Сході минула без втрат, але під обстрілами. Проросійські бойовики продовжують гатити по населених пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів.

      blog_ava
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      Теги: Квартал 95 МВФ Випуск новин Підпал будинку Гонтаревої
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