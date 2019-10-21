Випуск новин за 10:00: Скандал з виступом "Кварталу" про Гонтареву. Місія МВФ

У випуску новин за 21 жовтня станом на 10:00 – шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Кошовий та національний хор імені Верьовки заспівали пісню-пародію "Горіла хата" під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала". Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну. Повторний візит відбудеться за два тижні.

Також у випуску: У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. Очільник уряду Олексій Гончарук у своєму відеоблозі повідомив, що Міжнародний валютний фонд повернеться в Україну. Чергова доба на Сході минула без втрат, але під обстрілами. Проросійські бойовики продовжують гатити по населених пунктах зі стрілецької зброї та гранатометів.