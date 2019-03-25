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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 10:00: Смена места голосования. Обстрелы под Израилем

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта состоянием на 10:00 – все, кто планируют участвовать в голосовании 31 марта не по месту прописки 25 марта имеют последний шанс изменить место голосования. Ракета, которую выпустили из Сектора Газы, попала в жилой дом на севере Израиля. Семь человек получили ранения, из них трое детей.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война в Сирии Новости Израиля Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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