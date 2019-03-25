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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 10:00: Зміна місця голосування. Обстріли під Ізраїлем

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 10:00 – всі, хто планують брати участь у голосуванні 31 березня не за місцем прописки 25 березня мають останній шанс змінити місце голосування. Ракета, яку випустили з Сектора Гази, поцілила в житловий будинок на півночі Ізраїля. Семеро людей зазнали поранень, із них троє дітей.

      Також у випуску:

      Пасажири лайнера Viking Sky у Норвегії потрапили в небезпечну подорож: 27 травмованих.

      У Кенії 36-річний Пітер Табічі роздавав 80% своєї зарплатні учням і став найкращим вчителем на планеті.

      Тереза Мей скликає екстрене засіданні уряду через Brexit.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Новини Ізраїля Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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