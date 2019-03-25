Випуск новин за 10:00: Зміна місця голосування. Обстріли під Ізраїлем

У випуску новин за 25 березня станом на 10:00 – всі, хто планують брати участь у голосуванні 31 березня не за місцем прописки 25 березня мають останній шанс змінити місце голосування. Ракета, яку випустили з Сектора Гази, поцілила в житловий будинок на півночі Ізраїля. Семеро людей зазнали поранень, із них троє дітей.

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Джерело: 24 канал