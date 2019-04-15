Выпуск новостей за 10:00: Смена места голосования. Пожар в церкви на Харьковщине
В выпуске новостей за 15 апреля состоянием на 10:00 – сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентской гонки. На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата.
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Источник: 24 канал
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