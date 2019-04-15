Выпуск новостей за 10:00: Смена места голосования. Пожар в церкви на Харьковщине

В выпуске новостей за 15 апреля состоянием на 10:00 – сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентской гонки. На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один защитник получил ранение. 14 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты с участием лишь одного кандидата на пост главы государства, действующего президента Петра Порошенко. В нескольких городах Украины появились новые провокационные билборды с Петром Порошенко. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады.

Источник: 24 канал