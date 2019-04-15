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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 10:00: Зміна місця голосування. Пожежа у церкві на Харківщині

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 квітня станом на 10:00 – сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів. На Харківщині у місті Люботин згоріла церква московського патріархату.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один захисник зазнав поранення.

      14 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати за участю лише одного кандидата на пост глави держави, чинного президента Петра Порошенка.

      У кількох містах України з'явилися нові провокативні білборди з Петром Порошенком.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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