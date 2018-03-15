Выпуск новостей за 10:00: Смерть добровольца. Возвращение Савченко
Выпуск новостей 11:22, сегодня 103 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 10:00 – в Днепре в больнице имени Мечникова умер 20-летний боец полка "Азов" Марк Гудзовский с позывным "Упрямый". Надежда Савченко ночью вернулась в Киев рейсом из Мюнхена.
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Источник: 24 Канал
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