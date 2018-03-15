Випуск новин за 10:00: Смерть добровольця. Повернення Савченко
Випуск новин 11:13, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 10:00 – у Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 20-річний боєць полку "Азов" Марк Гудзовський з позивним "Упрямий". Надія Савченко вночі повернулася до Києва рейсом із Мюнхена.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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