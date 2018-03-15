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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 10:00: Смерть добровольця. Повернення Савченко

Випуск новин 11:13, сьогодні 105 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 березня станом на 10:00 – у Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 20-річний боєць полку "Азов" Марк Гудзовський з позивним "Упрямий". Надія Савченко вночі повернулася до Києва рейсом із Мюнхена.

Також у випуску:

В Кропивницькому з холодними батареями ночували мешканці 75 будинків.

Великобританія заблокувала російський проект заяви в справі про отруєння Сергія Скрипаля у Радбезі ООН.

У Держдепі США засудили передвиборчий візит Путіна на окупований півострів.

Теги: Надія Савченко Випуск новин Новини США
Джерело: 24 Канал
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