Выпуск новостей за 10:00: Смерть Екатерины Гандзюк. Задержание Лозового в Праге

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 10:00 – в ВСК для расследования нападений на активистов хотели включить предположительно причастного к нападению на Екатерину Гандзюк Николая Паламарчука. Радикала Андрея Лозового в Праге задержала полиция за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

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На позициях вблизи оккупированной Горловки ни дня без обстрелов, взрывы и пулеметные очереди слышно даже посреди белого дня, но наиболее горячо ночью и утром.

Международное сообщество призывает наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на брифинге отметил, что соглашение Петра Порошенко с Варфоломеем является рамочным.

Украинского моряка обвиняют в смерти иранца.