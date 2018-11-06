Випуск новин за 10:00: Смерть Катерини Гандзюк. Затримання Лозового у Празі

У випуску новин за 6 листопада станом на 10:00 – у ТСК для розслідування нападів на активістів хотіли включити ймовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк Миколу Паламарчука. Радикала Андрія Лозового у Празі затримала поліція за спробу розрахуватися фальшивими грошима.

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На позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку.

Міжнародна спільнота закликає покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на брифінгу зазначив, що угода Петра Порошенка з Варфоломієм є рамковою.

Українського моряка звинувачують у смерті іранця.