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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 10:00: Смерть Катерини Гандзюк. Затримання Лозового у Празі

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 10:00 – у ТСК для розслідування нападів на активістів хотіли включити ймовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк Миколу Паламарчука. Радикала Андрія Лозового у Празі затримала поліція за спробу розрахуватися фальшивими грошима.

      Також у випуску:

      На позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку.

      Міжнародна спільнота закликає покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк.

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на брифінгу зазначив, що угода Петра Порошенка з Варфоломієм є рамковою. 

      Українського моряка звинувачують у смерті іранця.

      Теги: Катерина Гандзюк Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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