Выпуск новостей за 10:00: Смерть от радиации в РФ. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 10:00 – двое пострадавших от взрыва под российским Архангельском умерли от радиационного облучения. Об этом анонимно сообщил медик областной больницы. С начала суток в штабе ООС зафиксировали 17 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. К счастью, обошлось без потерь.

Также в выпуске: В соцсетях распространяется информация, что украинские пленники Кремля летят домой. Офис Президента сообщил, что процесс освобождения продолжается. Более половины опрошенных жителей оккупированного Донбасса считают регион частью Украины. В Дрогобыче продолжаются дни траура по погибшим во время обвала многоэтажки. Чем запомнилось первое заседание Верховной Рады Украины 9 созыва.

Источник: 24 канал