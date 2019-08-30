Випуск новин за 10:00: Смерть від радіації в РФ. Ситуація на фронті

У випуску новин за 30 серпня станом на 10:00 – двоє постраждалих від вибуху під російським Архангельськом померли від радіаційного опромінення. Про це анонімно повідомив медик обласної лікарні. З початку доби у штабі ООС зафіксували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

Також у випуску: У соцмережах шириться інформація, що українські бранці Кремля летять додому. Офіс Президента повідомив, що процес звільнення триває. Понад половина опитаних жителів окупованого Донбасу вважають регіон частиною України. У Дрогобичі тривають дні жалоби за загиблими під час обвалу багатоповерхівки. Чим запам'яталось перше засідання Верховної Ради України 9 скликання.

Джерело: 24 канал