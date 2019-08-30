Випуск новин за 10:00: Смерть від радіації в РФ. Ситуація на фронті
У випуску новин за 30 серпня станом на 10:00 – двоє постраждалих від вибуху під російським Архангельськом померли від радіаційного опромінення. Про це анонімно повідомив медик обласної лікарні. З початку доби у штабі ООС зафіксували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.
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