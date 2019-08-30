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      Випуск новин за 10:00: Смерть від радіації в РФ. Ситуація на фронті

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 серпня станом на 10:00 – двоє постраждалих від вибуху під російським Архангельськом померли від радіаційного опромінення. Про це анонімно повідомив медик обласної лікарні. З початку доби у штабі ООС зафіксували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

      Також у випуску: 

      У соцмережах шириться інформація, що українські бранці Кремля летять додому. Офіс Президента повідомив, що процес звільнення триває.

      Понад половина опитаних жителів окупованого Донбасу вважають регіон частиною України.

      У Дрогобичі тривають дні жалоби за загиблими під час обвалу багатоповерхівки.

      Чим запам'яталось перше засідання Верховної Ради України 9 скликання.

       

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      Теги: Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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