Выпуск новостей за 10:00: Смерть Стэна Ли. Ракетный удар ХАМАС

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 10:00 – в США на 96-м году жизни умер создатель легендарных комиксов Marvel Стэн Ли, автор Человека-паука, Халка, Тора и Людей-Х. Израиль находится под плотным огнем: боевики ХАМАС выпустили более трехсот ракет. К счастью, большинство ракет приземлились на необитаемою местность.

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