Випуск новин за 10:00: Смерть Стена Лі. Ракетний удар ХАМАС
У випуску новин за 13 листопада станом на 10:00 – у США на 96-у році життя помер творець легендарних коміксів Marvel Стен Лі, автор Людини-павука, Халка, Тора та Людей-Х. Ізраїль перебуває під щільним вогнем: бойовики ХАМАС випустили понад три сотні ракет. На щастя, більшість ракет приземлилися на незалюднену місцевість.
Також у випуску:
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Ситуація на фронті
Джерело: 24 канал
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