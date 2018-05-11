Выпуск новостей за 10:00: Смерть украинских моряков. Цена аннексии Крыма

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 10:00 – двое украинских моряков погибли в Африке. Жена одного из них назвала причины трагедии. Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за аннексию Крыма. Однако в РФ заявили, что не считают себя стороной процесса по компенсации украинским инвесторам за оккупацию Крыма.

Также в выпуске: За минувшие сутки пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции ВСУ, трое наших бойцов получили ранения. Российский бизнесмен Дерипаска остался без самолетов из-за американских санкций. Украина вышла в финал Евровидения-2018.