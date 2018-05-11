Випуск новин за 10:00: Смерть українських моряків. Ціна анексії Криму

У випуску новин за 11 травня станом на 10:00 – двоє українських моряків загинули в Африці. Дружина одного із них назвала причини трагедії. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму. Проте у РФ заявили, що не вважають себе стороною процесу щодо компенсації українським інвесторам за окупацію Криму.

Також у випуску: За минулу добу проросійські бойовики 55 разів обстріляли позиції ЗСУ, троє наших бійців зазнали поранень. Російський бізнесмен Дерипаска залишився без літаків через американські санкції. Україна вийшла до фіналу Євробачення-2018.