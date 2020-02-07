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      Выпуск новостей за 10:00: Смерть врача в Ухане. Сутки на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 10:00 – в Китае умер врач Ли Веньлян, обнаруживший новый коронавирус. Накануне издание Global Times уже сообщало о его смерти, однако затем опровергли информацию. Как выяснили, на момент первых сообщений он был еще жив, но находился в критическом состоянии. За прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по позициям наших армейцев. Один из них погиб.

      Также в выпуске:

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      В национальном парке Крюгера, что в Южно-Африканской Республике, фотограф Курт Шульц снял уникальные фотографии. На них дикий павиан нес в лапах маленького львенка

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      В Раде час вопросов к правительству: онлайн-трансляция
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      Теги: Украина – Россия Китай Жертвы Выпуск новостей Война на Донбассе
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