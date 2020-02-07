Выпуск новостей за 10:00: Смерть врача в Ухане. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 10:00 – в Китае умер врач Ли Веньлян, обнаруживший новый коронавирус. Накануне издание Global Times уже сообщало о его смерти, однако затем опровергли информацию. Как выяснили, на момент первых сообщений он был еще жив, но находился в критическом состоянии. За прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по позициям наших армейцев. Один из них погиб.

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Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на депутата из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обматерил его в Верховной Раде. Кучеренко отметил, что готов забрать заявление, если его коллега извинится с парламентской трибуны.

В Украине тестируют новые правила практического экзамена для будущих водителей. Отныне экзамен ученика будет записывать специальный регистратор в салоне.

В национальном парке Крюгера, что в Южно-Африканской Республике, фотограф Курт Шульц снял уникальные фотографии. На них дикий павиан нес в лапах маленького львенка

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