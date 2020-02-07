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      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
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      Випуск новин за 10:00: Смерть лікаря в Ухані. Доба на фронті

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 10:00 – у Китаї помер лікар Лі Веньлян, який виявив новий коронавірус. Напередодні видання Global Times вже повідомляло про його смерть, однак потім спростували інформацію. Як з'ясували, на момент перших повідомлень він був ще живий, але перебував у критичному стані. Минулої доби чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших армійців. Один з них загинув.

      Також у випуску:

      Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на депутата зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді. Кучеренко зазначив, що готовий забрати заяву, якщо його колега вибачиться з парламентської трибуни. 

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      У національному парку Крюгера, що у Південно-Африканській Республіці, фотограф Курт Шульц відзняв унікальні світлини. На них дикий павіан ніс у лапах маленьке левеня.

      Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку
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      Теги: Україна – Росія Випуск новин Жертви Китай Війна на Донбасі
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