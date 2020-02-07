Випуск новин за 10:00: Смерть лікаря в Ухані. Доба на фронті

У випуску новин за 7 лютого станом на 10:00 – у Китаї помер лікар Лі Веньлян, який виявив новий коронавірус. Напередодні видання Global Times вже повідомляло про його смерть, однак потім спростували інформацію. Як з'ясували, на момент перших повідомлень він був ще живий, але перебував у критичному стані. Минулої доби чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших армійців. Один з них загинув.

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