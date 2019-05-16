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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Выпуск новостей за 10:00: Снятие санкций с России Советом Европы. День вышиванки

      Выпуск новостей 74 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 10:00 – на заседании комитета в Страсбурге 39 из 47-ми государств-членов поддержали проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. Сегодня в Украине и во всем мире отмечают день вышиванки. Ежегодно его отмечают в третий четверг мая.

      Также в выпуске:

      Послы "Большой семерки" призвали действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику.

      Непогода накрыла Ивано-Франковск и прилегающие села.

      Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук приглашает людей на смотровую площадку возле Национального музея истории Украины.

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      Теги: День вышиванки Выпуск новостей Санкции
      Источник: 24 канал
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