Выпуск новостей за 10:00: Снятие санкций с России Советом Европы. День вышиванки
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 10:00 – на заседании комитета в Страсбурге 39 из 47-ми государств-членов поддержали проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. Сегодня в Украине и во всем мире отмечают день вышиванки. Ежегодно его отмечают в третий четверг мая.
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Источник: 24 канал
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