Выпуск новостей за 10:00: Снятие санкций с России Советом Европы. День вышиванки

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 10:00 – на заседании комитета в Страсбурге 39 из 47-ми государств-членов поддержали проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. Сегодня в Украине и во всем мире отмечают день вышиванки. Ежегодно его отмечают в третий четверг мая.

Также в выпуске: Послы "Большой семерки" призвали действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику. Непогода накрыла Ивано-Франковск и прилегающие села. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук приглашает людей на смотровую площадку возле Национального музея истории Украины.

Источник: 24 канал