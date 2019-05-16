Випуск новин за 10:00: Зняття санкцій з Росії Радою Європи. День вишиванки
У випуску новин за 16 травня станом на 10:00 – на засіданні комітету у Страсбурзі 39 із 47-ми держав-членів підтримали проект міністерського рішення, у якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою. Сьогодні в Україні та у всьому світі відзначають день вишиванки. Щороку його святкують у третій четвер травня.
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Джерело: 24 канал
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