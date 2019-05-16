Випуск новин за 10:00: Зняття санкцій з Росії Радою Європи. День вишиванки

У випуску новин за 16 травня станом на 10:00 – на засіданні комітету у Страсбурзі 39 із 47-ми держав-членів підтримали проект міністерського рішення, у якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою. Сьогодні в Україні та у всьому світі відзначають день вишиванки. Щороку його святкують у третій четвер травня.

Також у випуску: Посли "Великої сімки" закликали чинного президента Петра Порошенка плавно передати владу своєму наступнику. Негода накрила Івано-Франківськ та прилеглі села. Музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук запрошує людей до оглядового майданчика біля Національного музею історії України.

Джерело: 24 канал