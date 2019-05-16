16:49
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Випуск новин за 10:00: Зняття санкцій з Росії Радою Європи. День вишиванки

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 травня станом на 10:00 – на засіданні комітету у Страсбурзі 39 із 47-ми держав-членів підтримали проект міністерського рішення, у якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою. Сьогодні в Україні та у всьому світі відзначають день вишиванки. Щороку його святкують у третій четвер травня.

      Також у випуску:

      Посли "Великої сімки" закликали чинного президента Петра Порошенка плавно передати владу своєму наступнику.

      Негода накрила Івано-Франківськ та прилеглі села.

      Музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук запрошує людей до оглядового майданчика біля Національного музею історії України.

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9054
      Теги: Випуск новин День вишиванки Санкції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 28
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 183
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1039
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 388
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      376
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук