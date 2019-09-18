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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 10:00: Состав украинской делегации в ПАСЕ. Деньги для Донбасса

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 10:00 - Верховная Рада сформировала новый состав делегации в ПАСЕ. В нее вошли в основном представители партии "Слуга народа" и по одному представителю из других политсил. ООН ищет для Донбасса 52 миллиона долларов для общих потребностей региона до начала зимы. В целом ООН запланировала на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов.

      Также в выпуске:

      Kyiv, а не Kiev теперь пишут и в библиотеке Конгресса США.

      Во Львове начинается 26-й Книжный форум, приедет на презентацию своей книги и Олег Сенцов.

      Индонезию охватили масштабные лесные пожары: 50 тысяч гектаров в огне.

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      Теги: Война на Донбассе Слуга народа Деньги ПАСЕ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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