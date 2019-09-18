Выпуск новостей за 10:00: Состав украинской делегации в ПАСЕ. Деньги для Донбасса
В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 10:00 - Верховная Рада сформировала новый состав делегации в ПАСЕ. В нее вошли в основном представители партии "Слуга народа" и по одному представителю из других политсил. ООН ищет для Донбасса 52 миллиона долларов для общих потребностей региона до начала зимы. В целом ООН запланировала на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов.
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Источник: 24 канал
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