Выпуск новостей за 10:00: Состав украинской делегации в ПАСЕ. Деньги для Донбасса

В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 10:00 - Верховная Рада сформировала новый состав делегации в ПАСЕ. В нее вошли в основном представители партии "Слуга народа" и по одному представителю из других политсил. ООН ищет для Донбасса 52 миллиона долларов для общих потребностей региона до начала зимы. В целом ООН запланировала на помощь восточным районам Украины 162 миллиона долларов.

Также в выпуске: Kyiv, а не Kiev теперь пишут и в библиотеке Конгресса США. Во Львове начинается 26-й Книжный форум, приедет на презентацию своей книги и Олег Сенцов. Индонезию охватили масштабные лесные пожары: 50 тысяч гектаров в огне.

Источник: 24 канал