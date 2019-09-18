Випуск новин за 10:00: Склад української делегації в ПАРЄ. Гроші для Донбасу
У випуску новин за 18 вересня станом на 10:00 – Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. До неї ввійшли здебільшого представники партії "Слуга Народу" та по одному представнику з інших політсил. ООН шукає для Донбасу 52 мільйони доларів для найзагальніших потреб регіону до початку зими. Загалом ООН запланувала на допомогу східним районам України 162 мільйони доларів.
Також у випуску:
Kyiv, а не Kiev тепер пишуть і в бібліотеці Конгресу США.
У Львові розпочинається 26-й Книжковий форум, приїде на презентацію своєї книги і Олег Сенцов.
Індонезію охопили масштабні лісові пожежі: 50 тисяч гектарів у вогні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі