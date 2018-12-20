Выпуск новостей за 10:00: Состояние здоровья политзаключенного Гриба. Обучение резервистов

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни. На Львовщине резервисты провели совместные учения с кадровыми военными.

Также в выпуске: Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков. Корабль НАТО будет стоять в украинском порту до 22 декабря. Экс-руководителя одной из политических сил Литвы подозревают в шпионаже в пользу России.