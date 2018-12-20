Выпуск новостей за 10:00: Состояние здоровья политзаключенного Гриба. Обучение резервистов
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни. На Львовщине резервисты провели совместные учения с кадровыми военными.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.
Корабль НАТО будет стоять в украинском порту до 22 декабря.
Экс-руководителя одной из политических сил Литвы подозревают в шпионаже в пользу России.
Источник: 24 канал
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