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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 10:00: Состояние здоровья политзаключенного Гриба. Обучение резервистов

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни. На Львовщине резервисты провели совместные учения с кадровыми военными.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.

      Корабль НАТО будет стоять в украинском порту до 22 декабря.

      Экс-руководителя одной из политических сил Литвы подозревают в шпионаже в пользу России.

      Теги: Вооруженные силы Украины Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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