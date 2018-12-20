Випуск новин за 10:00: Стан здоров'я політв'язня Гриба. Навчання резервістів на Львівщині

У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – лікарі повідомили, що українському політв'язню Павлу Грибу стає гірше, є загроза для життя. На Львівщині резервісти провели спільні навчання із кадровими військовими.

Також у випуску: Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків. Корабель НАТО стоятиме в українському порту до 22 грудня. Екс-керівника однієї з політичних сил Литви підозрюють у шпигунстві на користі Росії.