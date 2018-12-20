Випуск новин за 10:00: Стан здоров'я політв'язня Гриба. Навчання резервістів на Львівщині
У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – лікарі повідомили, що українському політв'язню Павлу Грибу стає гірше, є загроза для життя. На Львівщині резервісти провели спільні навчання із кадровими військовими.
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Джерело: 24 канал
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