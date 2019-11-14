Выпуск новостей за 10:00: Состояние раненого бойца Коростылева. Подозрения от НАБУ
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 10:00 – в Харькове медики спасают жизнь раненому на передовой командиру 128-ой бригады Евгению Коростылеву. Военному пришлось ампутировать левую стопу и правую ногу до голени. НАБУ объявило подозрение во взяточничестве руководительнице департамента в Офисе Президента Светлане Кондзели, экс-заместителю министра культуры Виктории Лисничей
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