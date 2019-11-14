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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Стан пораненого бійця Коростильова. Підозри від НАБУ

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – у Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ої бригади Євгена Коростильова. Військовому довелося ампутувати ліву стопу та праву ногу до гомілки. Детективи НАБУ оголосили підозри у хабарництві керівниці департаменту в Офісу Президента Світлані Кондзелі, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій та їх посереднику.

      Також у випуску:

      Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію по Києву вокалісту групи Scorpions.

      Зрив опалюваного сезону на Львівщині: десятки тисяч жителів Нового Розділу та Новояворівська досі без тепла.

      У народних обранців на розгляді сьогодні понад 40 питань.

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      Теги: НАБУ Збройні сили України Війна на Донбасі Випуск новин Постраждалі Офіс Президента
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