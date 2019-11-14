Випуск новин за 10:00: Стан пораненого бійця Коростильова. Підозри від НАБУ

У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – у Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ої бригади Євгена Коростильова. Військовому довелося ампутувати ліву стопу та праву ногу до гомілки. Детективи НАБУ оголосили підозри у хабарництві керівниці департаменту в Офісу Президента Світлані Кондзелі, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій та їх посереднику.

Також у випуску: Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію по Києву вокалісту групи Scorpions. Зрив опалюваного сезону на Львівщині: десятки тисяч жителів Нового Розділу та Новояворівська досі без тепла. У народних обранців на розгляді сьогодні понад 40 питань.