Випуск новин за 10:00: Стан пораненого бійця Коростильова. Підозри від НАБУ
У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – у Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ої бригади Євгена Коростильова. Військовому довелося ампутувати ліву стопу та праву ногу до гомілки. Детективи НАБУ оголосили підозри у хабарництві керівниці департаменту в Офісу Президента Світлані Кондзелі, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій та їх посереднику.
Також у випуску:
Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію по Києву вокалісту групи Scorpions.
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У народних обранців на розгляді сьогодні понад 40 питань.
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