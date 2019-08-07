Выпуск новостей за 10:00: Совещание Зеленского с представителями Генштаба. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 10:00 – Владимир Зеленский перенес свой визит президента Турции из-за обострения ситуации на Донбассе. Сегодня президент созывает совещание из Генштаба. Количество обстрелов на Донбассе снова увеличилось, несмотря на так называемое "хлебное перемирие". Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.
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Источник: 24 канал
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