Выпуск новостей за 10:00: Совещание Зеленского с представителями Генштаба. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 10:00 – Владимир Зеленский перенес свой визит президента Турции из-за обострения ситуации на Донбассе. Сегодня президент созывает совещание из Генштаба. Количество обстрелов на Донбассе снова увеличилось, несмотря на так называемое "хлебное перемирие". Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Также в выпуске: Во время протестов в Москве намеренно отключали мобильную связь по указке сверху. Заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка дал интервью 24 каналу. Генпрокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление об убийстве Павла Шеремета.

Источник: 24 канал